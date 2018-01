Bella Thorne uit hotel gezet omdat ze wiet rookte MVO

23 januari 2018

06u09 0 Celebrities Bella Thorne en een aantal vrienden zijn dit weekend uit hun hotel gezet nadat ze wiet hadden gerookt op hun kamer.

Een bron van de New York Post zag dat het vijfkoppige gezelschap, met onder meer Bella's vriendje rapper Mod Sun in de gelederen, werd gesommeerd te vertrekken uit het hotel in Park City, waar het Sundance Filmfestival gaande is.

Bella is op het festival om haar film 'Assassination Nation' te promoten. Nadat ze haar toevlucht had genomen in een ander hotel, verscheen de 20-jarige wel op de première van de film. Voor haar interviews de volgende dag zou de voormalig Disney-ster zich echter ziek hebben gemeld.