Bella Thorne protesteert tegen Seaworld: "Wat daar gebeurt is verschrikkelijk" SD

24 juli 2018

11u00

Bron: ANP 0 Celebrities Bella Thorne is het gezicht van de Boycott Seaworld Day van dierenrechtenorganisatie Peta. De actrice is op de poster van de campagne te zien als half mens, half geketende walvis.

De voormalige Disney-kindster maakte ook een filmpje voor de campagne, dat achter de schermen bij de fotoshoot van de poster is opgenomen. Daarin vertelt ze onder meer dat ze als kind te zien was in een reclamespotje van het attractiepark. "Toen had ik al door dat er iets niet in orde was", zegt de 20-jarige.

In de video roept Bella kijkers op Seaworld niet alleen te vermijden, maar ook te protesteren tegen het park, dat onder vuur is komen te liggen voor de onnatuurlijke situatie waarin het orka's laat leven. "Wees niet bang om daar op te komen dagen met je protestborden en je mening duidelijk te maken", aldus de actrice.

Peta begon vorig jaar met de Boycott Seaworld Day. De publieke opinie over het attractiepark veranderde drastisch na het uitkomen van de documentaire Blackfish in 2013. In 2016 maakte Seaworld bekend te stoppen met het fokken van orka's in gevangenschap. De vestiging in San Diego is ook gestopt met de beroemde orkashow, waarbij de dieren trucjes doen.