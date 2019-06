Bella Thorne plaatst eigen naaktfoto's op Twitter om een eind te maken aan chantage MVO

17 juni 2019

09u47

Bron: ANP 2 Celebrities Bella Thorne (21) heeft haar eigen naaktfoto’s op Twitter geplaatst nadat een hacker het belastende materiaal in handen had gekregen. Volgens Fox News wilde de anonieme hacker de foto’s van de voormalige Disneyster verspreiden.

Op Twitter schreef ze: “Fuck you, en de macht die je over mij denkt te hebben. Ik ga hierover schrijven in mijn volgende boek. Wel mensen, zodat hij ze niet meer kan verspreiden, hierbij het materiaal dat hij van me heeft. Met andere woorden: hier zijn mijn borsten.” Daarbij plaatste ze meerdere screenshots van zijn sms’jes en topless foto’s. “In de laatste 24 uur ben ik bedreigd met mijn eigen naaktfoto’s. Ik voel me vies, ik voel me bekeken, ik heb het gevoel dat iemand hetgeen ik met een speciaal persoon wilde delen heeft weggenomen.”

De actrice identificeerde de hacker niet, maar meldde wel dat de FBI hem een bezoekje zal brengen. “Te lang heb ik een man me laten gebruiken, ik ben het zat. Ik zet dit op Twitter omdat het mijn eigen beslissing is, nu kan je me niks meer afnemen. Ik slaap vanavond beter, wetende dat ik jouw macht over mij heb teruggenomen. Je kan mijn leven niet controleren.”

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 BITCHIMBELLATHORNE(@ bellathorne) link