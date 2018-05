Bella Thorne haalt uit naar cyberpesters die suggereren dat ze aan de drugs is SD

18 mei 2018

17u16

Bron: ANP 0 Celebrities Bella Thorne (20) noemt de opmerkingen van een aantal volgers op sociale media walgelijk. De zangeres haalde donderdag flink uit op Twitter nadat een aantal mensen suggereerde dat ze aan de drugs is.

Aanleiding voor de opmerkingen was een foto die Bella op Instagram had geplaatst, waarop ze geen make-up droeg. Daarop waren enkele oneffenheden op haar huid te zien. Blijkbaar was dat reden voor flink wat speculaties dat de 20-jarige drugs had gebruikt. "Dus omdat ik geen make-up draag en uitgeput ben van het werk en acne heb, denken jullie maar gelijk dat ik aan de crack ben?", vroeg ze daarop op Twitter. "Wat is er mis met jullie?"

De muzikante liet weten flink teleurgesteld te zijn in de reacties. "Ik vind 2018 niet leuk, jullie proberen alleen maar alles wat jullie zien kapot te maken. Het is walgelijk. Jullie kunnen je geen moment bedenken dat je tegen een echt persoon praat, een echt mens net als jij."

Happy girl because I’m releasing two songs on Friday #GOAT #BITCHIMBELLATHORNE Een foto die is geplaatst door null (@bellathorne) op 16 mei 2018 om 22:54 CEST