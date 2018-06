Bella Hadid topless op cover van Vogue MVO

29 juni 2018

07u47 0 Celebrities Topmodel Bella Hadid (21) pakte uit met een gewaagde fotoshoot voor het blad Vogue Mexico.

Ze ging volledig naakt op het strand, met enkel haar handen en een klein bikinibroekje om zichzelf te bedekken.

Daarnaast poseerde ze een in oranje bodysuit met een witte blazer, en in een elegante zwarte jurk. Dat allemaal voor de lens van de ervaren modefotograaf Chris Colls.

Het jonge model zou intussen weer samen zijn met haar ex-vriend The Weeknd, met wie ze 18 maanden lang een relatie had voor hij iets met Selena Gomez begon. De twee werden eerder deze maand samen gespot in Parijs.