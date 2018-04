Bella Hadid ontkent romance met The Weeknd: "Dat was ik niet, maar iemand anders" MVO

17 april 2018

08u00 0 Celebrities Meerdere bezoekers van Coachella dachten dit weekend Bella Hadid te hebben gespot met haar ex The Weeknd. Maar volgens het model was zij niet degene die een romantisch onderonsje had met de zanger.

Bella reageerde zelf op een bericht van entertainmentsite E! op Instagram. Onder een post over de geruchten van een verzoening van de twee in de Californische woestijn, schreef ze "Dat was ik niet".

De half-Nederlandse is mogelijk verward met Chantel Jeffries, de dj waarmee The Weeknd de laatste tijd vaker is gezien. De ex van Justin Bieber draaide een dj-set op het festival, waarbij de zanger kwam kijken.