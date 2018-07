Bella Hadid en The Weeknd lijken opnieuw een koppel DBJ

23 juli 2018

06u43

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt weer helemaal koek en ei te zijn tussen Bella Hadid (21) en The Weeknd (28), wiens echte naam Abel Tesfaye is. De twee zijn de afgelopen dagen samen gezien in Tokyo, waar Abel Bella meenam naar Robot Restaurant, een bekende zaak waar tussen de gangen door een theater uitvoering plaatsvindt met monsters, beesten en robots.

De zanger deelde een video op zijn InstaStories, waarin Bella breed lachend te zien is tijdens de show. Bella en Abel vormden eerder een koppeltje, maar gingen in 2016 uit elkaar. The Weeknd kreeg daarna iets met Selena Gomez, die hem vervolgens opzij zette om haar relatie met Justin Bieber opnieuw leven in te blazen. Niet lang daarna kwamen Bella en Abel weer bij elkaar en werden ze tijdens het filmfestival van Cannes afgelopen mei bijzonder innig met elkaar gespot.

Hoewel Bella en Abel officieel nog niet naar buiten hebben gebracht weer samen te zijn, gaan de geruchten over hun hereniging inmiddels al een paar maanden rond.