Bella Hadid en The Weekend kussend gespot in Cannes MVO

11 mei 2018

07u23

Bron: ANP 0 Celebrities Dat oude liefde niet roest, bewezen Bella Hadid en The Weekend tijdens een avondje stappen in Cannes, waar ze beide zijn in verband met het jaarlijkse filmfestival. De twee werden gespot in een club, waar omstanders foto's en filmpjes van de twee maakten.

De voormalig geliefden, die eerder ook al 'zeer close' waren op het bekende muziekfestival Coachella, leken het ook nu weer erg gezellig te hebben samen. Hoewel ze probeerden er rustig vandoor te gaan na een avondje uit, lukte dat vanwege de aanwezige fotografen niet erg goed. Eén van die laatste wist zelfs vast te leggen dat er wel degelijk sprake is van een romantische relatie. Bella en The Weeknd werden al kussend vereeuwigd op de gevoelige plaat.

Sinds de relatie tussen The Weekend en Selena Gomez over is, zijn de exen meerdere malen in elkaars gezelschap gespot. Beide ontkennen tot dusver dat er sprake is van een hereniging.

Bella Hadid and The Weeknd Kiss at the Cannes Film Festival After Denying They're Back Together https://t.co/SBRKto6Qcx People(@ people) link

May 10: Bella and Abel Tesfaye at a Magnum party in Cannes. #MagnumCannes pic.twitter.com/3pMK6JAjkT Hadid News(@ HadidNews) link

Bella and The Weeknd in Cannes today pic.twitter.com/4pfQeOQ0Qo XO | GLAM | BØTA(@ XOQuestions) link