Belgische zangeres Lio zet aanval in op Serge Gainsbourg: “Hij was een muzikale Harvey Weinstein” Isabelle Deridder

23 september 2020

14u05 0 Celebrities Ophef in Frankrijk: de Belgisch-Portugese zangeres Lio (58) dropte vorige week een bommetje van formaat door zanger Serge Gainsbourg te vergelijken met Harvey Weinstein. “Hij stelde zich totaal niet oké op tegenover vrouwen in zijn omgeving”, klonk het onder meer. En ook: “ Ik beschouwde hem als een stalker, punt.” Straffe uitspraken, al lijkt Gainsbourg niet meteen van zijn sokkel te donderen in zijn thuisland.

Ze had ongetwijfeld verwacht dat haar uitspraken voor meer deining zouden zorgen, maar momenteel lijkt Lio geen steun te krijgen in haar aanval op Serge Gainsbourg, die in 1991 stierf. Nochtans zijn de uitspraken van de ‘Banana Split’-zangeres - die Serge leerde kennen in de jaren tachtig, toen ze immens populair was in België en Frankrijk - niet min. Tijdens haar passage in de podcast ‘Transmission’ vertelde ze dat ze aanvankelijk een goede band had met Serge, maar dat dit al snel veranderde. “Ik vond het problematisch hoe hij vrouwen behandelde”, aldus Lio. “Ik beschouwde hem als een stalker, punt. Hij stelde zich totaal niet oké op tegenover de vrouwen in zijn omgeving. Op een bepaalde manier kan je hem vergelijken met Harvey Weinstein, maar dan op muzikaal vlak. Ik heb zelf meer dan eens gezien hoe hij zich gedroeg tegenover jonge vrouwen en daar absoluut geen probleem in zag.”

Hoewel Serge Gainsbourg - in tegenstelling tot filmproducent Weinstein - nooit veroordeeld werd voor verkrachting of iets dergelijks -, zijn er wel enkele incidenten te melden. Zo liet Gainsbourg zich tijdens een tv-show ontvallen dat hij Whitney Houston wel eens wilde neuken. Daarnaast probeerde hij ooit ook actrice Catherine Deneuve te kussen, hoewel zij duidelijk aangaf dat ze dat niet wilde. De Franse singer-songwriter Catherine Ringer kreeg in 1986 dan weer meermaals te horen dat hij haar ‘een hoer’ vond.

Voor Lio is er echter nog een ander voorbeeld dat er met kop en schouders bovenuit steekt: ‘Les Sucettes’, een nummer dat Gainsbourg schreef en dat in 1966 door de toen 19-jarige France Gall werd ingezongen. “France had niet door dat er een seksuele boodschap in dat nummer zat en dat het over fellatio ging. Het kwam neer op legale verkrachting, waarbij Gainsbourg haar gewoon uitlachte”, zegt Lio.

Bepaald imago cultiveren

De familie van Gainsbourg reageerde nog niet op de aantijgingen. Enkele jaren geleden deed actrice en zangeres Charlotte (49), de dochter van Serge en de Engelse actrice Jane Birkin, wel haar boekje open over het voorkomen van haar vader. “Mijn vader wilde mij een imago geven, net zoals mijn mama dat voor hem gedaan had. Poses, looks, ... hij bestudeerde alles en distilleerde daar een beeld uit dat bij me paste”, aldus Charlotte. “Hij was daar zeer rigoureus in, omdat hij zelf wist wist hoe belangrijk zoiets is. Mijn mama was de eerste geweest die naar hem keek en zei dat hij er beter uitzag met een baard van twee dagen en langer haar. Toen hij jonger was, had hij erg te lijden onder het idee dat hij lelijk was. Vrouwen vonden hem extreem afstotelijk, zo leek het wel. Maar toen hij eenmaal z’n ‘uniform’ gevonden had, had hij ook zijn manier gevonden om zich te gedragen.”