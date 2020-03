Belgische fotograaf haalt naakte Lady Gaga voor de lens SDE

Bron: Paper Magazine 12 Celebrities Lady Gaga (33) staat volledig naakt op de cover van Paper Magazine, als een soort half robot, half mens. De man achter die foto is niemand minder dan de Belgische artiest Frederik Heyman (36).

Voor de fotoshoot trok Frederik alles uit de kast, staat te lezen op de website van Paper Magazine. Lady Gaga stapte - volledig naakt - in een soort van kooi waaraan honderden camera’s bevestigd waren. Die fotografeerden alle hoeken van haar lichaam om zo een 3D-scan te kunnen maken. Daarvan creëerde hij later een avatar. Het is een techniek die Heyman vaak gebruikt en die indrukwekkende beelden oplevert. Hij werkte onder meer al in opdracht voor Nike, Burberry en Eastpak, maar maakt ook eigen kunst.

De shoot past volledig in het thema van Gaga’s nieuwe plaat, ‘Chromatica’, die op 10 april uitkomt. “Een robot plaatst me boven mensen", klinkt het vaag. “Denk je dat de robot-versie van mezelf beter is dan de menselijke versie?”

Er waren trouwens nog meer Belgen betrokken bij de shoot. Tom Eerebout verzorgde de styling en ontwerper Olivier Theyskens leverde enkele kledingstukken.

