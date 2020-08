Belgische fan krijgt boodschap van Taylor Swift na grappige situatie op Twitter: “Ik heb twee weken geen internet, hopelijk doet Taylor intussen niets groots” MVO

03 augustus 2020

08u43 0 Celebrities “Ik ga kamperen en ik zit twee weken zonder internet. Als Taylor Swift iets groots doet, laat het me dan weten.” Met die profetische woorden verliet de Belgische Delphine (16) Twitter op 18 juli. Een week later dropte Swift uit het niets een volledig nieuw album: ‘Folklore’, waardoor de Tweet van Delphine viraal ging.

De zogenaamde ‘Swifties’, de fans van de zangeres, vonden de tweet hilarisch en deelden hem massaal op sociale media. Delphine, die zichzelf in haar Twitter-bio omschrijft als ‘een somber feetje uit het woud’, schrok zich een ongeluk toen ze op 30 juli opnieuw verbinding kon maken met het internet. Haar tweet had meer dan 10.000 likes en ze had er ook 25.000 nieuwe volgers bij. “Oké, ik zie dat ik viraal ben gegaan tijdens mijn afwezigheid. Ik kan niet geloven dat mevrouw Swift écht een volledig album heeft uitgebracht, maar ik ga er nu naar luisteren.”

De grappige situatie trok zelfs de aandacht van Taylor zélf. De popdiva staat er namelijk om bekend dat ze erg actief is op Twitter en vaak gesprekken aangaat met haar fans. “Welkom terug van je trip!”, schrijft ze naar Delphine. “We zijn vanaf nu allemaal sombere feetjes uit het woud. Pak een gevlochten mandje en doe met ons mee!”

Het album ‘Folklore’ draait namelijk volledig om een mysterieuze, magische sfeer, en bijna al de bijhorende videoclips spelen zich af in de bossen. “Een enorm toeval”, besluit superfan Delphine, die haar Twitter-naam intussen veranderde naar ‘camping girl’. “Mijn ouders hadden me een brief geschreven met het nieuws over Taylor, maar dat maakte het eigenlijk nog moeilijker. Want ik zat nog dagen zonder internet terwijl ik wist dat er een nieuwe plaat beschikbaar was. Toen ik zag dat Taylor mij een persoonlijke boodschap had gestuurd begon ik te trillen en moest ik bijna huilen van geluk. Mijn vriendinnen hadden gelukkig het initiatief genomen om een kopie van het album voor mij te bestellen. Het is heel goed!”

Welcome back from your trip! We are all somber woodland fairies now. Feel free to grab a wicker basket and join us! 🧚‍♀️ 🧚‍♂️😄 Taylor Swift(@ taylorswift13) link