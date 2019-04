Belgisch transgendermodel Maxim Magnus boycot Coachella: ‘Dit breekt mijn hart, maar ik kan niet anders’ IDR

08 april 2019

15u01 0 Celebrities Over enkele dagen gaat in Amerika Coachella van start. En hoewel de sterren haast over elkaar lijken te struikelen om aanwezig te kunnen zijn (en zo stijlvol mogelijk in beeld te komen) op het festival, zal je het Belgische transgendermodel Maxim Magnus (20) er niet kunnen spotten. “Ik wil geen geld geven aan een organisator die tegen holebi’s en transgenders is en de wapenlobby steunt”, klinkt het onomwonden.

Maxim viseert daarbij in de eerste plaats AEG-baas Philip Anschutz, wiens bedrijf Coachella organiseert. Philip gaf in het verleden al meermaals grote sommen geld aan organisaties die zeer uitgesproken tegen holebi’s en transgenders zijn.

Zo gaf Anschutz onder andere geld aan The Navigators, een verzameling conservatieve organisaties die strijden tegen ‘alle seksuele handelingen die niet zijn zoals God ze bedoeld heeft’. Ter info: daaronder valt volgens The Navigators niet alleen incest en seksueel misbruik, maar ook homoseksualiteit, transseksualiteit en travestie.

Ook The Movieguide Awards mochten op steun van Anschutz rekenen. Voor wie zich afvraagt waarom dat problematisch is: The Movieguide Awards geven prijzen aan films die traditionele, religieuze waarden verdedigen. “Kirk Cameron had gelijk toen hij zei dat homoseksualiteit onnatuurlijk en destructief was”, aldus de organisatoren van de awarduitreiking.

Reden genoeg voor Magnus om niet meer naar Coachella te willen gaan. “Toen ik jonger was, wilde ik graag naar Coachella”, schreef Magnus afgelopen weekend op haar Instagram Stories. “Maar dat was voor ik wist dat ik hier in feite niet welkom ben... Daarom roep ik ook op tot een boycot van het festival. Al besef ik dat het moeilijk is...”

Niet de eerste

Maxim is in ieder geval niet de eerste die zich uitspreekt tegen Coachella. Nadat de Amerikaanse krant The Washington Post het onfrisse nieuws enkele jaren geleden uitbracht, zijn er heel wat sterren die lieten weten dat ze niet meer naar het festival willen gaan. Zo vertelde het Britse model Cara Delevingne (26) recent nog dat ook zij het festival boycot. “Ik weiger om naar een festival te gaan waarvan de eigenaar zulke sympathieën heeft”, aldus Delevingne.