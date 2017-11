Bekijk de Miss World-verkiezing live MVO

13u27 0 Instagram Romanie Schotte

Na één maand in China neemt Miss België Romanie Schotte deel aan de Miss World-verkiezing. Tijdens deze editie zal liefdadigheidswerk centraal staan, daarom kreeg ze ook de naam 'beauty with a purpose'. Na weken van repeteren is het morgen eindelijk zover. Op 18 november om 11u kan je de show live bekijken op de Facebookpagina van Miss World.

