Bekentenis O.J. Simpson zorgt voor opschudding: "Mijn handlanger heette Charlie" MVO

12 maart 2018

06u30 0 Celebrities Een niet eerder uitgezonden interview met O.J. Simpson uit 2006 op de Amerikaanse televisie heeft zondag voor consternatie gezorgd. Veel kijkers uitten op social media verontwaardiging over de manier waarop O.J. sprak over zijn 'hypothetische' betrokkenheid bij de moorden op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson en Ron Goldman.

Het interview vond destijds plaats naar aanleiding van het boek 'If I Did It', dat de oud-sportman en acteur samen met een ghostwriter uitbracht. Het boek zou eind 2006 uitkomen, elf jaar nadat O.J. was vrijgesproken van de twee moorden. In 'If I Did It' beschrijft hij hoe hij de moorden zou hebben gepleegd, áls hij dat gedaan had.

Onder druk van de publieke opinie werden de 400.000 gedrukte exemplaren van het boek vernietigd voordat het ooit uitkwam, en werd de uitzending van het interview gecanceld. Later kochten de nabestaanden van Ron Goldman de rechten van het boek, en brachten het uit onder een nieuwe titel. Aan 'If I Did It' was daarbij het onderschrift 'bekentenissen van een moordenaar' toegevoegd.

In het interview gaf O.J. toe dat hij Nicole heeft mishandeld. In het gedeelte waarin hij hypothetisch over de moorden praatte, introduceerde hij ene Charlie als mede-dader. Hij beweerde dat hij zich niets meer kan herinneren vanaf het moment dat hij een mes aanpakte van deze Charlie, behalve dat hij 'overal bloed en andere dingen' zag. Kijkers waren vooral onthutst dat de oud-footballer tijdens het bespreken van de moorden meerdere keren erg hard moest lachen.