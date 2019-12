Bekende zonnebril John Lennon voor 165.000 euro geveild SDE

13 december 2019

21u40

Bron: ANP 1 Celebrities De bekende ronde zonnebril met de groene glazen van Beatle John Lennon heeft vrijdag bij een veiling in Londen veel meer opgebracht dan verwacht. "De meest iconische zonnebril in de geschiedenis van de rock-'n-roll", zoals veilinghuis Sotheby's het kleinood noemde, veranderde voor 165.000 euro van eigenaar, terwijl de geschatte waarde 9.500 euro was.

De bril is vijftig jaar in handen geweest van Alan Herring, die in de jaren zestig chauffeur was voor de bandleden. John Lennon gaf hem zijn bril, die kapot was. "Toen ik vroeg of ik hem moest laten maken, zei John dat de bril alleen voor de looks was bedoeld."

Ook andere Beatle-memorabilia werden geveild, zoals kleding en een broodrooster van Lennon. Een kralenketting van George Harrison met belletjes eraan, bracht met een kleine 12.000 euro eveneens veel meer op dan ingeschat.