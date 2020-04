Bekende tv-dokters uit ‘House’ en ‘Grey’s Anatomy’ bedanken ‘collega’s’: “Jullie zijn voorbeelden” Redactie

08 april 2020

19u47

Bron: AD 0 Celebrities Een groep beroemde tv-dokters heeft een bijzondere video opgenomen om het échte personeel in de zorg te bedanken. Acteurs uit hitseries als ‘House’, ‘ER’ en ‘Grey’s Anatomy’ spreken hun ‘collega’s’ toe om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. “Ik gebruik jullie als voorbeelden bij mijn kinderen.’’

De video verscheen vandaag op het Instagramaccount van de Amerikaanse actrice Olivia Wilde, die jarenlang de rol van Remy ‘thirteen' Hadley vertolkte in ‘House’. “Het dichtst dat ik ooit bij een bestaan als dokter ben gekomen is dat ik een kostuum heb aangetrokken’’, begint ze de video. “Dat is dichtbij, maar niet helemaal hetzelfde. Dus ik wil de échte helden in de zorg bedanken. En er zijn nog een paar mensen die dankjewel willen zeggen.’’



Vervolgens komen allerlei bekende gezichten aan het woord, onder wie ‘ER’-actrice Julianna Margulies en ‘Grey’s Anatomy’-ster Patrick Dempsey. Ook Neil Patrick Harris, die een dokter speelde in ‘Doogie Howser’, bedankt het zorgpersoneel: “Als ik praat over hoe je als mens moet zijn, over hoe je als volwassene moet worden, gebruik ik jullie allemaal als voorbeelden bij mijn kinderen.’’

‘Scrubs’-acteur Zach Braff vindt het medische personeel dapper. “Bedankt voor jullie moed, voor de manier waarop jullie alles doen om tegen dit verschrikkelijke virus te vechten’’, zegt hij. ‘Nurse Jackie’ Edie Falco vult aan: “Ik hoop dat jullie steun putten uit de gedachte dat er aan jullie gedacht en voor jullie gebeden wordt.’’



