Bekende styliste Lien Degol stapt in de politiek Redactie

08 februari 2018

07u30 0 Celebrities Styliste Lien Degol komt in oktober op voor Open Vld. Welke plaats ze op de lijst zal krijgen, weet ze nog niet. Maar welk probleem ze wil aanpakken, weet ze wél al. "Ik wil er alles aan doen opdat ook singles op een betaalbare manier in Leuven kunnen wonen", klinkt het. En zo toont ze zich de opvolgster van Sabine Bovend'aerde, die ook jarenlang pleitte voor meer kansen voor singles.

Open Vld Leuven heeft gisteravond de eerste namen bekendgemaakt van de kandidaten die op 14 oktober zullen opkomen. Het stond in de sterren geschreven dat Rik Daems als kandidaat-burgemeester uitgespeeld wordt, maar tot op heden was het eerder stil wat die andere namen betreft. En als het niet stil bleef, dan ging het vooral over afscheidnemende liberalen. Zo was er Nico Vidal, die vorig jaar opstapte omdat hij niet kon leven met de achtste plaats die hij op de lijst zou krijgen. En onlangs kreeg de blauwe ploeg een tweede tegenslag te verwerken: gemeenteraadslid Sabine Bovend'aerde - in 2012 nog de nummer twee van de liberalen - liet weten dat ze uit de actieve politiek stapt. De combinatie met haar professionele leven en haar taak als vrijwilligster bij vzw Zwerfkat bleek niet langer haalbaar.

Lading nieuwe namen

Problemen bij Open Vld, denk je dan. Maar Rik Daems is er de man niet naar om zijn ambities bij te stellen. Integendeel, gisteren pakte hij uit met een eerste lading nieuwe namen. "We trekken naar de verkiezingen met vele geëngageerde, ongebonden Leuvenaars, zoals Brian Bollen, Anita Meyer, D66'er Sebastiaan Wijsman en Lien Degol. Brian (Croque 'n Roll) en Anita (AM&PM-Relocation Services) zijn creatieve ondernemers, terwijl Sebastiaan een jong internationaal politiek talent van D66 is. Lien Degol is dan weer op en top Leuvens, en bekend als stijlicoon. En er zullen binnenkort nog meer sociale en innovatieve persoonlijkheden zoals Lien onze rangen vervoegen. Die zullen misschien niet allemaal op de lijst staan, maar bij Lien is dat dus wel het geval."

"Veertig procent is single"

Zelf kijkt Degol uit naar de uitdaging. "Ik heb een duidelijk doel voor ogen: oplossingen zoeken voor de moeilijke situatie waarin veel singles in Leuvens helaas verkeren", zegt ze. "De stad is zo goed als onbetaalbaar geworden voor mensen die er alleen voor staan in het leven. Ruim veertig procent van de Leuvense bevolking is single, en toch heeft het huidige bestuur vooral oog voor de studentenhuisvesting. We zullen een oplossing moeten vinden, want met één inkomen kan je het amper nog redden. Ik zie singles ook in de meest brede zin van het woord. Het kan om een jonge man gaan, maar net zo goed om een gepensioneerde of alleenstaande moeder met kinderen. Ik weet waarover ik spreek, want ik ben zelf ook een alleenstaande mama. Waarom zou een stadsbestuur bijvoorbeeld niet tussen kunnen komen in de maandelijkse huur? En waarom zouden we wonen boven winkels niet voordelig kunnen maken voor singles? Dan is meteen ook het probleem van de 'dode winkelstraten' in de avondlijke uurtjes van de baan."

