Bekende Italiaanse televisiekok Antonio Carluccio (80) overleden Redactie

De bekende Italiaanse kok Antonio Carluccio is op 80-jarige leeftijd overleden, melden Britse media op basis van een mededeling van zijn manager. Over de doodsoorzaak werd niets meegedeeld.

Antonio Carluccio wordt aanzien als de "godfather" van de Italiaanse gastronomie en werd op handen gedragen door bekende televisiekoks zoals Jamie Oliver, die zijn eerste stappen zette in zijn restaurant Neal Street Restaurant, en dichter bij huis, Peppe Giacomazza.

De Italiaan, die in de jaren zeventig naar het Verenigd Koninkrijk trok en nog steeds in Londen woonde, is vooral bekend om het BBC-programma 'Two Greedy Italians', het culinair programma dat hij samen met Gennaro Contaldo presenteerde. Sinds 1999 stond de kok samen met zijn vrouw aan het hoofd van restaurantketen "Carluccio's", die ondertussen al meer dan 96 filialen telt in Groot-Brittannië, weet Sky News.

In 1999 werd Carluccio geridderd in Italië, in 2007 werd hij eveneens opgenomen in de Britse ridderstand, schrijft The Telegraph.

