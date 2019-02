Behulpzame Chris Evans ontketent debat over respect voor vrouwen: “De lat voor blanke mannen ligt veel te laag” MVO

26 februari 2019

16u44

Bron: Buzzfeed 0 Celebrities Tijdens de Oscarceremonie zondagnacht won Regina King het beeldje voor ‘beste vrouwelijke bijrol’. Gezien ze worstelde met haar lange jurk, hielp ‘Captain America’-acteur Chris Evans haar het podium op. Een geste waarvoor hij zowel veel lof als kritiek kreeg.

Tijdens de uitzending is te zien hoe Evans zijn arm aanbiedt zodat Regina King zonder struikelen de trappen van het podium op kan om haar Oscar in ontvangst te nemen. Het filmpje circuleert sindsdien op het internet. “Wat een gentleman”, klonk het dromerig op Twitter. De term ‘Chris Evans’ werd de komende paar uur een trend op het sociale media platform.

(Lees verder onder Tweets)

Chris Evans knows what to do in the presence of a Queen. #ReginaKing #Oscars pic.twitter.com/UBVxiERfmQ Radheyan Simonpillai(@ JustSayRad) link

Chris Evans is trending for being an outstanding gentleman. 💕 pic.twitter.com/38sDdG3WQe Chris Evans USA 🇺🇸 Dodger’s best friend’s fan.(@ ChrisEvans_USA) link

“Chris Evans bewijst dat ridderlijkheid nog niet dood is”, klinkt de lofzang. En: “Hij weet tenminste hoe hij zich moet gedragen tegenover een vrouw.”

Er wordt zelfs verwezen naar die keer dat Evans hetzelfde deed voor Betty White, een actrice op leeftijd.

Absolute minimum

Hoewel niemand ontkracht dat Evans een mooie daad heeft verricht, klinkt er toch enige kritiek. Niet perse op de acteur zelf, maar op de personen die hem de hemel in prijzen. “Oké, Chris Evans is een gentleman, zover is zeker. Maar kunnen we even stoppen met te doen alsof hij een heilige is omdat hij een vrouw die worstelde met haar jurk een trap op heeft geholpen?”, stroomt er een eerste sceptische reactie binnen. “Dat is echt het absolute minimum wat ridderlijkheid betreft, en vele mensen zouden hetzelfde doen. De heisa rond dit filmpje bewijst nogmaals hoe laag de lat voor blanke mannen ligt wat respect voor vrouwen betreft. We zien zo weinig van dat soort gedrag dat we ons rot schrikken als het dan toch eens voorvalt.”

Het standpunt krijgt veel bijval. “Inderdaad. Waarom zoveel lof voor iemand die iets doet dat eigenlijk héél normaal is?” Anderen vonden het dan weer jammer dat de aandacht voor Evans het moment van Regina heeft gestolen: “Menen jullie nu echt dat een prachtige zwarte vrouw een Oscar wint, en jullie aandacht alleen maar is gericht op de blanke man die haar doodgewoon de trap ophielp? Alsof híj degene is die de prestatie van de avond heeft geleverd, en niet zij...? King heeft die award helemaal in haar eentje gewonnen, laten we ons daarop focussen.”

“Het grappigste van de hele zaak is dat Chris Evans daar ook mee akkoord zou gaan!”, besluit men.

i really can’t believe y’all made regina king’s win about chris evans doing the bare fucking minimum pic.twitter.com/80RHj5nMxh jackson wang’s whore(@ dejaistired) link