Begrafenis Aretha Franklin op 31 augustus kv

18 augustus 2018

00u57

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin wordt op 31 augustus begraven in Detroit, in de staat Michigan. Het grote publiek kan een laatste groet brengen aan het icoon in het Charles H. Wright Museum of African American History, waar haar lichaam op 28 en 29 augustus opgebaard zal liggen.

De eigenlijke uitvaart zal op 31 augustus in besloten kring plaatsvinden in een apostolische kerk in Detroit. De begrafenis zal gebeuren op de begraafplaats Woodlawn Cemetery, waar Franklins vader Clarence LaVaughn, broer Cecil, zussen Carolyn en Erma en neef Thomas Garrett al rusten.

Aretha Franklin overleed donderdag bij zich thuis in Detroit. De 'Queen of Soul', bekend van hits als 'Think', 'Respect' en 'I say a little prayer', stierf aan alvleesklierkanker.