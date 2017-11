Beetje vroeg: 'Krazy' Kardashians vieren nu al Kerst TDS

Bron: Youtube 0 RV Celebrities Voor wie er nog aan twijfelde: niemand viert kerst zo uitbundig, extravagant en over the top als de familie Kardashian. Wij geven nu al een kijkje achter de schermen bij het Kerstfeest van de meest bekende familie van Amerika.

Kerst is niet compleet zonder de traditionele kerstkaart van de familie Kardashian. Topmodel Kendall Jenner, de ‘zwangere’ Khloe, blondine Kim Kardashian, 'momager Kris Jenner: allemaal staan ze op het kiekje. Of toch bijna allemaal, want Kylie Jenner is nergens te bespeuren. Omdat ze haar bolle babybuikje wil verbergen?

Oh no big deal...just Ice Skating with @nancyakerrigan in Calabasas in 95 degree heat for our Christmas Special!!!! #nancykerrigan #christmasinOctober #santaselves #santa #soexcited Een foto die is geplaatst door Kris Jenner (@krisjenner) op 17 okt 2017 om 00:09 CEST

TV-zender E! heeft nu een exclusieve vooruitblik vrijgegeven van de Kerstspecial van 'Keeping Up With the Kardashians'. Daarin zien we de beroemde familie zich voorbereiden op de feestdagen zoals alleen zij dat kunnen. Van het uitkiezen van de kerstboom en geschenken, tot het plannen van luxueuze feestjes, tot het verkleden als Kerstman: alles komt aan bod.

Het is natuurlijk nooit enkel rozengeur en maneschijn bij de Kardashians. Ook afgunst en jaloezie komen - uiteraard - bovendrijven. In de trailer beschuldigt Kim zowel haar zus Kourtney als mama Kris van het stelen van haar feestelijke ideeën.

"Ik neem ze te grazen als ze alles blijven kopiëren," dreigt Kim. "Ze neemt alles zo serieus", zegt Kris. "Dus ik wil haar een beetje plagen."

