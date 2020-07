Beelden van Mariah Carey die ‘Ghislaine Maxwell’ hardhandig wegduwt gaan viraal LOV

16 juli 2020

17u17 0 Celebrities Niemand staat in de weg van Mariah Carey (50), zeker de omstreden Epstein-handlanger Ghislaine Maxwell niet. Of zo lijkt het toch, in een opgedoken oude video waar die laatste hardhandig uit de weg werd geduwd door de diva. Hoewel de virale beelden voor heel wat hilariteit zorgen, blijkt het om iemand anders te gaan.

Er werden al heel wat celebrities gelinkt aan de zaak van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell, maar niet Mariah Carey. Fans waren zelfs opgetogen om te zien dat Maxwell al eens hardhandig uit de weg werd gezet door de zangeres. In het oude, opgedoken filmpje is te zien hoe ‘Ghislaine’ een selfie probeert te nemen met Mariah op de rode loper. Dat laat ze kort toe, maar zodra het kiekje genomen is, duwt de diva haar snel uit de weg.

Hoewel de vrouw veel gelijkenissen vertoont met Maxwell, blijkt het om Diane Warren te gaan, een bekende songwriter die ook al meerdere keren liedjes voor Mariah schreef. Met 11 Oscarnominaties, 15 Grammy-nominaties en een Emmy op haar schouw, is Warren zeker geen lichtgewicht in de muziekwereld.

Lady Gaga

Gelukkig kon ze zelf wel om de verwarring lachen. “Ik schaam me niet, ik vind het grappig. En Mariah is wel héél sterk dat ze me zomaar kon optillen”, schreef Diane op Twitter. Ze ontkrachtte ook nog een beschuldiging aan het adres van Lady Gaga, die ook op de foto met ‘Ghislaine’ werd gespot. In werkelijkheid draaide het daar ook om Warren, waar Gaga samen ‘Til It Happens To You’ mee schreef.

De 58-jarige Maxwell werd eerder deze maand opgepakt nadat ze maanden ondergedoken was. Volgens de aanklacht wordt ze beschuldigd van zes feiten, waaronder handel in minderjarigen.

Video of Mariah Carey moving Diane Warren off a red carpet is circulating again after people mistake the songwriter for criminal Ghislaine Maxwell. 📸



pic.twitter.com/sC1JKWobio Pop Crave(@ PopCraveMusic) link