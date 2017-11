Bedenker 'Mad Men' beschuldigd van seksuele intimidatie MVO

15u33 0 EPA Celebrities Matthew Weiner, de bedenker van de AMC reeks 'Mad Men', is beschuldigd van seksuele intimidatie. Zijn voormalige assistente beweert dat hij haar naakt wilde zien. "Hij zei dat ik hem dat verschuldigd was."

'Mad Men' staat bekend om het schetsen van extreme stereotypes wat mannen en vrouwen betreft. Nu blijkt dat de bedenker van het programma misschien ook zo denkt in het echte leven, als we zijn assistente Kater Gordon mogen geloven.

"Het was acht jaar geleden," vertelt Kater. "Hij wilde me opeens naakt zien. Hij zei dat ik hem dat verschuldigd was, omdat hij mijn carrière had verdergeholpen. Ik wist niet wat ik daarop moest zeggen, dus ik zei niets en hoopte dat hij het zou laten vallen. Als ik voor mezelf opkwam, zou hij me zeker ontslaan."

De woordvoerder van Weiner heeft ondertussen gereageerd op het voorval. "Meneer Weiner spendeerde 8 tot 10 uur per dag met mevrouw Gordon, want ze schreven samen de dialoog voor de show. Meneer Weiner kan zich het incident niet herinneren en zou ook nooit zo'n opmerking geven aan een collega."