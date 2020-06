Beckhams willen ondergrondse tunnel laten bouwen: “Voor de veiligheid” SDE

01 juni 2020

10u53

Bron: Express 0 Celebrities Nu steeds meer voetballers thuis belaagd worden door overvallers, zien David (45) en Victoria Beckham (46) zich genoodzaakt om voorzorgsmaatregelen te nemen. Hun landgoed in Cotswold krijgt dan ook een update.

Het lijkt erop dat voetballers een steeds geliefder doelwit worden voor dieven. Eerder dit voorjaar werden Tottenham-spelers Jan Vertonghen en Dele Alli al gewelddadig overvallen, enkele dagen geleden moest ook Riyad Mahrez van Manchester City eraan geloven. David en Victoria Beckham zijn er dus niet gerust op en willen maatregelen treffen. De krant Express kon hun plannen inkijken, en ontdekte dat het koppel een ondergrondse tunnel wil installeren, “die het huis met negen slaapkamers in Cotswold verbindt met hun luxueuze garage." Via die tunnel zou de familie dus gemakkelijk kunnen ontsnappen wanneer de nood het hoogst is. De Beckhams hebben de gemeente ook gevraagd om een ‘veiligheidscabine’ te mogen bouwen. “De voorgestelde uitbreiding omvat ook een nieuwe kelder die onder de bestaande garage gebouwd zal worden, met een daaraan gekoppeld wandelpad. De onderste kelder zal gebruikt worden voor opslag van wijn", klinkt het. “Het zal de veiligheid van de bewoners verbeteren.”

