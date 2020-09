Beckhams hadden corona: “We vrezen dat we superverspreiders waren” JVE

08 september 2020

07u19

Bron: ANP 6 Celebrities David (45) en Victoria Beckham (46) zijn afgelopen maart besmet geraakt met het coronavirus. Het koppel woonde nog verschillende feestjes bij en maakte enkele reisjes. De twee vreesden dat ze daardoor zogenaamde superverspreiders waren.

De familie Beckham zou in korte tijd twee tripjes naar de VS hebben gemaakt, eerst naar Los Angeles en later naar Florida. Ze woonden daarbij verschillende evenementen en feestjes bij, onder meer ter promotie van de nieuwe voetbalclub van David, Inter Miami. Tussen de twee tripjes in vierden ze ook nog de 21ste verjaardag van hun oudste zoon, Brooklyn, met een uitbundig feestje in hun buitenverblijf in Londen.

Pas na het heen-en-weer-gereis zouden David en Victoria de eerste symptomen hebben vertoond en zich hebben laten testen. Volgens de Britse krant The Sun bleken niet alleen zijzelf besmet, maar zijn ook verschillende personeelsleden van het koppel ziek geworden.

Volgens een anonieme bron van krant was vooral Victoria doodsbang dat ze het virus verder hadden verspreid. De familie heeft er nadien alles aan gedaan om verdere besmettingen te voorkomen. De Beckhams zouden ook goed hebben gezorgd voor hun zieke personeel, die ze onder meer verzorgingspakketten opstuurden.

