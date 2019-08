Bebe Rexha reageert op kritiek: "Ik ben niet te oud om sexy te zijn” SDE

13 augustus 2019

14u02 0 Celebrities Bebe Rexha (29) heeft op Twitter uitgehaald naar een mannelijke leidinggevende uit de muziekwereld, die beweerde dat de zangeres “te oud is om sexy te zijn”.

“Recent vertelde een mannelijke leidinggevende me dat ik te oud werd en dat mijn merk te ‘verwarrend’ was”, schrijft Bebe Rexha bij een sexy foto in lingerie van zichzelf. “Want... ik ben een songwriter en ik post sexy foto’s op Instagram en dat is niet wat vrouwelijke songwriters geacht worden te doen, zeker niet wanneer ze mijn leeftijd hebben. Ik ben 29.” De zangeres is het beu, schrijft ze. “Ik ben het moe om in een hokje geplaatst te worden. Ik maak mijn eigen regels. Ik ben het moe dat vrouwen de naam ‘feeks’ krijgen wanneer ze oud worden en dat mannen ‘sexy’ genoemd worden als ze ouder worden.”

Zelf heeft Bebe Rexha er geen problemen mee dat ze op 30 augustus 30 jaar oud wordt. “Ik ga niet liegen over mijn leeftijd of nummers zingen waarvan ik denk dat ze beter zullen verkopen omdat ze ‘jonger’ klinken. Ik ga mijn leeftijd vieren want ik ben wijzer, sterker en - geloof me - ik ben een veel betere geliefde dan 10 jaar geleden. Deze foto is opgedragen aan de leidinggevende die zei dat ik te oud ben om sexy te zijn. Is dit te sexy voor je?”

Picture dedicated to the music executive who said I am too old to be sexy. pic.twitter.com/56WmE4d01e Bebe Rexha(@ BebeRexha) link