Beach Boy Brian Wilson na derde rugoperatie: "Ik hoor opnieuw stemmetjes in mijn hoofd"

17 juli 2019

'Ik schrijf het deze keer toe aan mijn derde operatie aan mijn rug', zegt hij zelf. 'Ik krijg weer waanideeën en net als destijds hoor ik weer stemmen in mijn hoofd. Ik zeg dan ook dingen die ik niet meen, en ik weet niet waarom ik dat doe. In elk geval is het zeer frustrerend.'

Tientallen jaren geleden begonnen de problemen, nadat Brian met psychedelische drugs begon te experimenteren. ‘Ik zou mijn toestand beschrijven als mentaal erg onzeker’, vervolgt hij. ‘De specialisten weten niet wat aan de basis ligt van die aandoening, al zal mijn drugsprobleem van weleer er wel iets mee te maken hebben. Nu neem ik die niet meer, maar ze hebben volgens specialisten permanente schade aangebracht. Ik ben een tijdje gespaard gebleven van die onrust in mijn hoofd, maar ik denk dat ik er nu weer last van heb als gevolg van de pijnstillers die ik na mijn operatie – en ook daarvoor al, maar in mindere mate – moest nemen. Ik moet nu rusten, en ik hoop dat ik ooit weer zo fit word dat ik opnieuw het podium op kan.’

Specialisten twijfelen eraan of dat er ooit zal van komen. Ze beweren dat de zanger lijdt aan een schizo-actieve aandoening waarbij enkele delen van zijn brein voorgoed zijn aangetast. Hoe goed hij zich ook mag voelen, een klein beetje stress is voldoende om hem te doen hervallen. Brian zelf geeft toe dat zijn drugsgebruik hem nu parten speelt, maar is er ook van overtuigd dat zijn ongelukkige jeugd mede aan de basis ligt van zijn problemen. ‘Mijn vader was een monster, die meer dronken was dan nuchter’, aldus Brian. ‘Voor het minste schold hij me de huid vol en sloeg hij me in het aangezicht. Hij is in 1973 overleden, maar die ongelukkige jeugd is me blijven achtervolgen.’