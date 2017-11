BBC schort shows met Ed Westwick op MVO

17u24

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Twee BBC-shows waarin acteur Ed Westwick een rol heeft, komen voorlopig niet op televisie. De Britse publieke omroep heeft de uitzendingen opgeschort naar aanleiding van de recente beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de acteur.

Het driedelige 'Ordeal by Innocence', naar de gelijknamige roman van Agatha Christie, zou met kerst worden uitgezonden op 'BBC One'. Maar zolang de zaak rond Westwick niet is opgehelderd komt het niet op tv, aldus de BBC. Datzelfde geldt voor het tweede seizoen van de BBC Two-comedy 'White Gold'. Daarvan waren de opnames nog aan de gang.

Westwick wordt door twee verschillende vrouwen beschuldigd van misbruik. Een van hen heeft aangifte gedaan bij de politie in Los Angeles. De acteur, vooral bekend als Chuck Bass in 'Gossip Girl', ontkent alle aantijgingen.

"Dit zijn ernstige beschuldigingen die Ed Westwick krachtig heeft ontkend. De BBC wil niet oordelen, maar totdat deze zaken zijn opgelost zullen wij 'Ordeal by Innocence' niet uitzenden", aldus een woordvoerder tegen BBC News.