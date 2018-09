BBC-radiopresentatrice neemt plots afscheid van luisteraars: "Ik heb nog maar enkele dagen te leven" MVO

04 september 2018

10u42 3 Celebrities Rachael Bland (40), een Britse radiopresentatrice voor de BBC, heeft definitief afscheid genomen van haar fans. "In de woorden van Frank Sinatra: de tijd is gekomen, mijn vrienden. Blijkbaar heb ik nog maar enkele dagen te leven. Ik kan het maar moeilijk vatten."

Al sinds 2016 strijdt Rachael tegen borstkanker, maar tot voor kort leek ze dat gevecht ook te winnen. In haar blog 'Big C, Little Me' en in haar radioprogramma 'You, Me and the Big C', vertelde ze over haar dappere gevecht tegen de Big C (een veelgebruikte afkorting voor 'Cancer' of kanker). Daarmee inspireerde ze tientallen andere patiënten die zich in dezelfde situatie bevonden.

Telefoontje

In mei kreeg ze te horen dat haar kanker was teruggekeerd, terug chemotherapie dan maar. Ze nam zelfs deel aan een medisch proefproject, in de hoop de ziekte toch te slim af te zijn. Maar deze week sloeg het noodlot onverwacht genadeloos toe. Waar Rachael verwacht had om nog lang te leven, kreeg ze opeens het tegendeel te horen.

"Ik weet nog toen de telefoon rinkelde. Dat was geen goed teken, en dat wist ik. Ik keek naar mijn zoontje van 3, die buiten in de schuur aan het spelen was. En toen het nieuws: Sorry, maar je kanker is terug, en het zit volledig in je huid. We kunnen je niet meer genezen. Het enige wat ik kon denken was: mijn arme, arme kleine Frankie."

Slechts dagen

"Het einde is in zicht. En erg plots. De dokters vertellen me dat ik slechts dagen heb," schrijft Bland op Twitter. "Ik kan het maar niet geloven. Bedankt voor al jullie steun. Mijn collega's Debs en Lozz zullen verdergaan met ons radioprogramma. Au revoir, mijn vrienden." Later voegde ze daar nog aan toe. "Ik kan uiteraard niet al jullie lieve berichten beantwoorden, maar ik doe mijn best om ze allemaal te lezen."

Haar collega's lieten via Twitter van zich horen. Medepresentator Steph McGovern schreef: "Oh man, dit is verschrikkelijk. Rachael, ik vind het zo erg voor jou en je familie. Jouw radioprogramma heeft duidelijk veel mensen geholpen en je deed het met zoveel stijl, humor en pure genialiteit. Bedankt voor alles."

Rachael heeft het werk neergelegd en zal haar laatste dagen met haar familie doorbrengen.

It’s a bit of a 😭😭😭 on #youmebigc this week as I talk about the return of my cancer. But we manage to cheer ourselves up with the beautiful @kickasskell as we talk About The Friends. Download link in bio #podcast #cancer #bbc5live #stage4 #clinicaltrials Een foto die is geplaatst door null (@bigclittleme) op 25 mei 2018 om 16:37 CEST