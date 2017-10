Bazart slaat de bal helemaal mis met 'racistische' Halloweenkostuums TK

Twitter Celebrities Officieel is het pas morgen Halloween, maar de mannen van Bazart hielden dit weekend al een verkleedfeestje. De keuze van hun kostuums kon je echter op zijn minst bedenkelijk noemen. Op Twitter wordt de keuze zelfs afgedaan als racistisch.

Het was vooral de outfit van bandlid Daan Schepers die de wenkbrauwen deed fronsen. Hij en zijn vrouwelijke metgezel verkleedden zich als Kim & Kanye, waarbij Daan zich helemaal zwart schminkte. De 'black face' viel niet in goede aarde bij zijn volgers. "Racistisch", oordeelden heel wat mensen. Schepers verwijderde de posts even later, maar het kwaad was al geschied.

Maar ook Simon Nuytten en vriendin Olga Leyers kregen kritiek te verwerken. Zij gingen de Aziatische tour op, en Nuytten droeg een T-shirt met daarop het woord 'Bazalt' - een verwijzing naar de moeilijke uitspraak van de 'r'. Volgens sommigen erg grappig, voor vele anderen een ongelukkige keuze. "Oke guys, ik hou van jullie, maar dit kostuum kan echt niet eigenlijk", klonk het onder meer. "Dit is iemand anders zijn cultuur, en het is al zeker onrespectvol om een taalgrap te maken." Erover of niet? We laten u dat zelf uitmaken:

