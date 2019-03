Basejumps, twerken bij Showbizz Bart en het kerkhofincident: de strafste fratsen van Tanja Dexters sam

25 maart 2019

Tanja Dexters zit al heel de week in het nieuws nadat ze samen met haar vriend betrokken raakte bij een ongeval met vermeend vluchtmisdrijf op de E313 in Herentals. De serieuze en vooral minder serieuze voorvallen waarmee de voormalige Miss België de voorbije twintig jaar in het nieuws kwam, zijn amper te tellen. Hier zijn enkele van haar strafste fratsen.

