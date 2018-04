Bart Peeters loog ooit over zijn leeftijd: "Ik ben twee jaar 25 geweest, destijds kon je dat niet checken op het internet" MVO

De leeftijd van Bart Peeters is een populaire zoekactie op Google. Het antwoord blijkt ingewikkelder dan gedacht, zo bekent hij op Qmusic.

“Ik heb ooit gelogen over mijn leeftijd”, bekent Bart. “Ik ben twee jaar op rij 25 jaar geweest. Ik maakte vroeger popprogramma’s en ik deed interviews met U2, Sting, Tina Turner, Michael Jackson, … en ik vond dat ik daar op mijn 25ste mee moest stoppen. Toen ik 26 werd vroegen ze me om nog een jaar extra popprogramma’s te maken. En dan dacht ik: ok, dan blijf ik gewoon twee jaar 25 jaar. Destijds kon je dat ook niet checken op het internet. Van 25 jaar ben ik dan meteen naar 27 jaar gegaan en daardoor ben ik nu 58 (lacht).”