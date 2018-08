Bart Kaëll en Luc Appermont zijn 40 jaar samen: "Vreemdgaan heeft onze relatie goed gedaan" Redactie

14 augustus 2018

06u00

Bron: Story 1 Celebrities Opgeteld hebben ze meer dan 85 jaar ervaring in de showbizz en ze vormen al 40 jaar een paar, maar pas nu staan ze samen op de planken. In hun nieuwe voorstelling Bart en Luc intiem, 1 team geven Bart Kaëll (58) en Luc Appermont (68) een inkijk in hun leven. ‘En daarbij gaan we geen heikele onderwerpen uit de weg.’

Veertig jaar lief en leed delen, dat zorgt voor een bijzondere dynamiek tussen twee mensen, ook bij Bart Kaëll en Luc Appermont. Uit hun interactie blijkt hoe goed ze elkaar aanvullen, alsof hun individuele karakters beter tot uiting komen door de nabijheid van de ander. In 2010 verrasten de twee iconen van de Vlaamse showbizz het publiek met hun bekentenis dat ze al jaren een koppel waren. Zo gereserveerd als ze tot dan toe altijd waren over dat luik van hun leven, zo openhartig zijn ze vandaag in hun muzikale voorstelling Bart en Luc intiem, 1 team.

"We relativeren onszelf en gaan daarbij de heikele onderwerpen niet uit de weg", vertelt Luc. "We praten vrijuit over dingen die ons geraakt hebben: de leuke, maar ook de minder leuke, zoals de overlijdens van Bart zijn vader en mijn moeder. We proberen heel eerlijk te zijn en tonen het leven zoals het is. De anekdotes en verhalen worden geïllustreerd met beelden en muziek. De voorstelling ligt ons na aan het hart, we hebben er twee jaar aan gewerkt. Onder anderen Steven Van Herreweghe, Gert Verhulst en Steven Goegebeur hebben trouwens heel wat suggesties gedaan."

