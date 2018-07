Bart De Wever over zijn vakantiejob: "Onze kinderen hebben het op heel wat vlakken makkelijker dan wij destijds" Redactie

24 juli 2018

06u00

Wat heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (47) toch met dierenpakken? Vier jaar geleden donderde hij verkleed als panda van het podium tijdens de uitreiking van de Vlaamse Televisiesterren, nu poseert hij als leeuw voor de Zoo. Heeft zijn vakantiejob van dertig jaar geleden dan zoveel indruk op hem gemaakt? 'Ik verdiende er vooral goed geld mee', klinkt het nuchter.

Stel je voor: bij temperaturen van om en bij de dertig graden in een leeuwenpak paraderen voor de inkom van de Zoo. Faut le faire, maar Bart De Wever is dan ook iemand die zijn afspraken nakomt. En voor deze fotoshoot moesten er heel wat gemaakt worden – niet in de laatste plaats met de Zoo van Antwerpen. Want daar worden eigenlijk al jaren geen dierenpakken meer gebruikt, wegens niet meer van deze tijd en het feit dat zowel de echte dieren als bezoekende kindjes ervan kunnen schrikken. Voor de burgemeester, zelf trouwens een ambassadeur van de Zoo, maken ze een uitzondering. En dan was het nog zoeken naar een moment in zijn drukke agenda. Een luilekkere zomervakantie? Voor Bart De Wever (nog) niet. "Volgende maand ga ik er wel even tussenuit", vertelt hij. "Een gezinsvakantie, maar wel korter dan andere jaren vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De campagne wordt eind augustus op gang getrapt. We gaan naar Polen, omdat ik de kinderen het kamp van Auschwitz wil laten zien."

