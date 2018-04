Bart De Pauw werkt aan nieuw sketchprogramma MVO

17 april 2018

06u49

Bron: Het Nieuwsblad 0 Celebrities Bart De Pauw leek voorgoed van het toneel verdwenen, maar niets is minder waar. Volgens Het Nieuwsblad werkt hij momenteel in alle stilte aan een nieuw sketchprogramma.

Koeken Troef!, het productiehuis van De Pauw, bleef in zijn afwezigheid steeds programma's maken voor SBS, waaronder zenders Vier en Vijf vallen. Nu werkt De Pauw echter weer mee achter de schermen.

"Dat programma wordt nu getest", zo zegt voorvoeder Kristof Demasure. "Bij groen licht zal het op Vier te zien zijn."

Bart De Pauw zal zelf niet in beeld komen, maar hij is wel betrokken bij de productie. Wat zijn taak precies is binnen de ontwikkeling van het programma, is nog niet duidelijk.