Bart De Pauw vol lof over ingrijpen Tom Waes na ongeval 10u09 396 belga Celebrities Tom Waes is niets minder dan een held. Dat zei zijn goede vriend Bart De Pauw in het radioprogramma 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe. Hij zag met eigen ogen hoe Waes na een ongeval het slachtoffer meteen ter hulp schoot.

Toen ze ooit getuige waren van een verschrikkelijk ongeval, was Tom de enige die koelbloedig het slachtoffer ging helpen. "Een vrouw die de baan overstak werd tien meter de lucht in gekatapulteerd. Iedereen was in shock, maar Tom haalde meteen zijn gevarendriehoek uit en zette de weg af. Hij legde zijn jas over het slachoffer en sprak haar moed in tot de hulpdiensten er waren. Toen we een paar uur later iets gingen drinken om van de schok bekomen, trok hij lijkbleek weg. Hij besefte toen pas wat er allemaal gebeurd was."



Tom Waes is daarom een grote voorstander van EHBO-lessen voor kinderen. "Wij leren onze kinderen wat er op de bodem van de oceaan ligt, maar simpele hartmassage, of wat te doen bij shock. Er zouden zoveel mensen gered kunnen worden, als we zouden weten wat te doen", zei hij bij Evi Hanssen.