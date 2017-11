Bart De Pauw: "Ik excuseer mij bij iedereen die zich geïntimideerd voelt door mij" rvl

21u01

Bron: Belga 0 VRT Bart De Pauw - VRT Journaal Celebrities Bart De Pauw excuseert zich bij " iedereen die zich door hem geïntimideerd zou hebben gevoeld." Dat laat De Pauw weten via zijn advocaat Michaël Verhaeghe. “Ik ben tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt."

Via een mededeling van zijn advocaat zijn excuses aangeboden voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Bart De Pauw heeft Michaël Verhaeghe aangesteld als zijn advocaat, nadat het parket van Antwerpen zaterdag een gerechtelijk onderzoek naar de televisiemaker opende. "Voor mijn cliënt en ik biedt dit onderzoek eindelijk de mogelijkheid om - zoals het behoort, sereen en met een correcte analyse van de feiten - verweer te kunnen voeren tegen de keiharde aantijgingen die tot dusver in de media tegen hem zijn gelanceerd", zegt Verhaeghe zondagavond in een persmededeling.

Daarin komt ook De Pauw zelf aan het woord. "Ik ben tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt. Ik wil mij via deze weg dan ook bij iedereen excuseren die zich door mij geïntimideerd zou hebben gevoeld. Dat is niet ok en dat zal niet meer gebeuren", zegt hij.

Volgens Verhaeghe is de zaak naar zijn cliënt volledig ontspoord, en daarbij krijgt vooral de media een veeg uit de pan. Zo zouden er "manifeste onwaarheden" gepubliceerd zijn, "zoals het foute bericht van gisteren dat Bart De Pauw omwille van zijn gedrag ooit een setverbod zou hebben gekregen."

"Aanfluiting van elementaire rechten van verdediging"

"Het tot dusver in de media gevoerde proces van Bart was niet alleen een aanfluiting van de meest elementaire rechten van verdediging, het heeft er ook toe geleid dat de positie van degenen die met een terecht vertrouwen op anonimiteit meldingen hebben gedaan, onder druk is komen te staan", verwijst hij naar de actrices die tegen De Pauw getuigden. Eerder verklaarde hun advocaat Christine Mussche al dat die vrouwen "vrezen dat hun anonimiteit nu in het gedrang komt".

De Pauw zal volgens zijn advocaat wel volledig meewerken aan het gerechtelijk onderzoek. In het belang van dat onderzoek communiceren Verhaeghe en zijn cliënt voorlopig niet meer over de zaak. "En indien we ons toch hiertoe genoodzaakt zouden voelen, zullen we dat via de geijkte kanalen doen."

Hoe De Pauw in opspraak kwam

De Pauw kwam in opspraak nadat hij zelf bekendmaakte dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet omwille van klachten over grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk door middel van seksuele berichten aan vrouwelijke medewerksters.

De afgelopen dagen verdedigde De Pauw zich nog, maar nu is hij dus naar eigen zeggen "tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt."

Onderzoek Antwerps parket

Gisteren voerde het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, nog een huiszoeking uit bij de VRT, nadat het een onderzoek opende om na te gaan of er strafbare feiten zijn gepleegd door De Pauw. Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, had eerder verklaard dat het om honderden tekstberichten ging, en het gedrag van De Pauw naar stalking neigde.

Of de excuses van De Pauw betekenen dat de televisiemaker opnieuw een toekomst heeft bij de VRT, is maar zeer de vraag. Lembrechts maakte al eerder duidelijk dat het gedrag van De Pauw niet thuishoort bij de VRT. In navolging van de beslissing van de openbare omroep om met De Pauw te kappen, werd ook met onmiddelijke ingang het spelprogramma 'Twee tot de zesde macht' op zondagavond afgevoerd. In plaats daarvan is vanavond een dubbelaflevering van 'Tabula Rasa' te zien.