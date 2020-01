Barbra Streisand stelt in autobiografie orde op zaken: “Ik ben geen arrogante bitch maar een liefdevolle oma”



Redactie

24 januari 2020

12u00

Bron: Primo 0 Celebrities “Ik ben geen diva met sterallures”, zegt ze. “Ik ben een nuchtere en bescheiden vrouw die haar persoonlijke geluk en haar rol als oma belangrijker vindt dan haar carrière.” Het zijn - al is het amper te geloven - de woorden van Barbra Streisand (77), die binnenkort haar autobiografie wil uitbrengen.

Barbra Streisand staat nochtans bekend als iemand die zich op tournee of op de filmset behoorlijk onhebbelijk kan opstellen. Maar dat spreekt ze tegen. “Dat imago van de omhooggevallen diva, dat komt niet overeen met wie ik werkelijk ben. Ik ben geen arrogante bitch”, zegt Barbra Streisand. “Mijn reputatie is door de jaren heen scheefgegroeid, op basis van onzin en roddels. Ik heb er zelden op gereageerd, net zomin als ik in het verleden commentaar heb willen geven op negatieve persartikels of gemene roddels in niet-geautoriseerde biografieën. Maar nu ik toch niet meer van de jongste ben, wil ik mijn eigen versie van mijn leven geven en al die misverstanden eens en voor altijd weerleggen.”

Perfectionist

Dat Barbra uit een bescheiden milieu komt en er hard voor heeft moeten knokken, is geweten. Maar dat ze vooral ook met zichzelf af te rekenen kreeg, is dat minder. “Ik ben een hopeloze perfectionist”, geeft Barbra toe. “Er moet altijd iemand zijn die me een duidelijke deadline stelt en zegt dat ik een klus moet afwerken, anders blijf ik ermee bezig. Mijn autobiografie had ik in twee jaar moeten schrijven, ik ben er nu al vier jaar aan bezig. Mijn uitgever moet me nu echt onder druk zetten om er komaf mee te maken.”

Het meest opmerkelijke is misschien nog dat Barbra, die bekend staat als tomeloos ambitieus en een workaholic, beweert dat ze voorrang geeft aan de liefde. “Als ik echt houd van een man, ga ik er compleet voor”, zegt ze. “Misschien is het ook die onvoorwaardelijke overgave aan de liefde die het me in relaties altijd zo moeilijk heeft gemaakt. Als je zelf zo investeert in een relatie, verwacht je van je partner namelijk hetzelfde, en dat schrikt mannen dikwijls af.”

In haar op stapel staande boek heeft Barbra het over haar eerste mislukte huwelijk met Elliot Gould, bekend van ‘M*A*S*H’ en haar romances met Warren Beatty, filmmogol Jon Peters en Don Johnson, bekend van ‘Miami Vice’, al zegt ze dat die laatste relatie nooit ernstig is geweest. ‘We hadden allebei behoefte aan menselijke warmte, maar verliefdheid kwam er niet aan te pas. Misschien daarom dat we nog zo’n goede vrienden zijn.’

Zegevierende liefde

Een ander verhaal is dat van de man die ze de liefde van haar leven noemt, James Brolin (79). “Ik was 54 toen ik hem leerde kennen. Ik had nooit verwacht dat ik ooit nog de man van mijn leven zou tegenkomen”, zegt Barbra. “We werden aan elkaar voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden die dachten dat we het samen wel leuk zouden vinden. Zij kregen gelijk.”

Maar de grootste verandering in Barbra’s leven is naar eigen zeggen van nog recentere datum. James heeft namelijk een zoon, Josh Brolin, en hij en zijn vrouw Kathryn Boyd hebben een tijdje geleden hun eerste kind op de wereld gezet. “Ik ben gek op die baby. Het is werkelijk het mooiste meisje van de hele wereld en ik wil er voor haar zo veel mogelijk zijn. Er zijn er die beweren dat ik haar veel te veel verwen, maar kan een oma haar kleinkind ooit te veel liefde geven?”