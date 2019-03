Barbra Streisand gelooft jongens uit ‘Leaving Neverland’, maar verdedigt Michael: “Ze gingen er niet aan dood” MVO

Bron: Metro UK 0 Celebrities Actrice Barbra Streisand (76) deed enkele opvallende uitspraken over ‘Leaving Neverland’, de documentaire waarin James Safechuck en Wade Robson beweren dat Michael Jackson hen seksueel misbruikte. “Ik geloof hen héél zeker, zonder twijfel”, zegt Barbra. “Maar langs de andere kant gingen ze er niet aan dood.”

Streisand verdedigt de in 2009 overleden King Of Pop, omdat hij de jongens in haar ogen nooit echt verkracht heeft. “Ik geloof dat het verhaal van die jongens waar is, maar het is niet alsof ze daar destijds tegen hun zin waren. Ze waren verliefd op Michael, hij heeft hen niet gedwongen.”

Vreemde noden

Ze legt de schuld vooral bij de ouders van Safechuck en Robson, omdat zij hun kinderen toestonden om bij Michael in bed te slapen. Ze geeft wel toe dat het haar niet verwonderd dat Michael op kinderen viel. “De noden van Michael waren wat ze waren”, haalt ze de schouders op. “Wat wil je, met zijn eigen problematische jeugd?”

“Je kan zeggen dat hij die kinderen ‘misbruikt’ heeft”, gaat ze verder. “Maar hij hield ze niet gevangen, ofzo. Die jongens waren dolblij om bij hem te zijn, dat hoor je ook in de documentaire. Uiteindelijk zijn die mannen allebei getrouwd en hebben ze zelf kinderen, dus ze zijn er duidelijk niet aan doodgegaan.”

Medelijden

“Het is een combinatie van dingen... Ik heb medelijden met die mannen, maar ook met Michael.” Barbra ontmoette Jackson een paar keer toen hij nog leefde. “Ik herinner me hem als héél kinderachtig, maar wel lief.” Opvallend genoeg weigerde ze wel om een duet met hem in te zingen, hoewel ze dat verzoek van hem had ontvangen.