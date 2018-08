Barbie wil haar leven weer op de rails krijgen: "Zelfmoordpogingen, daar ben ik nu wel klaar mee" TDS

09 augustus 2018

11u42

Bron: ANP 0 Celebrities Het gaat redelijk met Samantha 'Barbie' de Jong na haar tweede zelfmoordpoging, hoewel ze er nog lang niet is. Dat vertelde de realityster woensdagavond aan het Nederlandse Shownieuws.

"Je doet dingen, dat klinkt raar voor mensen die niet hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Mensen vragen: hoe kun je zoiets doen terwijl je kinderen hebt, maar je zit te veel in je hoofd", aldus Samantha. "Het is heel triest. Ik heb te veel meegemaakt in mijn leven dat ik nooit een plekje heb kunnen geven." Vorige maand sprong de blondine onder invloed van drugs vanaf eenhoog uit een raam en verwondde ze ook haar polsen.

Barbie is nu in afwachting van een opname van zestien weken in de Schotse verslavingskliniek Castle Craig, waarna ze hoopt verder te kunnen met haar leven. "Zonder drank, zonder drugs en rare dingen. Zoals zelfmoordpogingen, daar ben ik nou ook wel een beetje klaar mee."

Nieuwe vriend

De 29-jarige Scheveningse heeft inmiddels een nieuwe vriend. Ze leerde de zanger negen weken geleden kennen en is zo blij met hem dat ze zijn naam op haar arm heeft laten tatoeëren. "Niet alleen omdat hij mijn vriend is, maar ook voor wat hij heeft gedaan, dat heeft nog nooit iemand voor me gedaan." Jeffrey voelt zich zeer vereerd met de vereeuwiging op het lijf van zijn geliefde en hoopt dat als ze terugkomt uit Schotland ze een leuke toekomst bewandelen. "Ze moet gewoon terug naar de basis, naar het meisje hoe ze ooit geboren is."

Samantha's kinderen Angelina (6) en Milano (3) zijn tot 24 oktober door de rechter aan haar ex-man Michael toegewezen en ze doet haar uiterste best beter te worden voor hen. "Het klinkt misschien hard, maar ik wil ze pas zien als ik echt een stabiele, frisse moeder ben. Maar voordat ik naar Schotland ga neem ik wel afscheid van ze."