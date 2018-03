Barbie vindt opnieuw de liefde bij voormalig pornoster: "Ik weet dat we nu voor altijd samen zullen zijn" Suzanne Borgdorff

14 maart 2018

12u26

Bron: AD 0 Celebrities Het gaat beter met Samantha de Jong, alias Barbie. De 28-jarige Haagse realityster, die hard aan zichzelf werkt nadat ze in januari een zelfmoordpoging had gedaan, ziet haar toekomst weer zonnig in én is gelukkig in de liefde. Ze is weer samen met een ex-vlam van haar, de voormalige pornoster Rolf Tangel (37).

"Eindelijk schijnt het zonnetje weer voor me'', zo laat Samantha, vooral bekend als realityster Barbie uit 'Oh oh Cherso' weten aan het Nederlandse weekblad Story.

Naar verluidt zou de moeder van twee het contact met Rolf, met wie ze in september haar relatie verbrak, hebben hervat na trammelant met Jordi Ossel. Begin deze maand beëindigden hij en Samantha hun romance nadat er allerlei verhalen over de twee de ronde deden. "Ik ben een beetje klaar met alle dingen die over mij gezegd worden. Het is echt klinkklare onzin. Samantha en ik hebben besloten ermee te stoppen, omdat dit niet gaat werken. Het heeft onze relatie kapotgemaakt'', verklaarde Ossel toen.



Samantha laat nu weten dat Rolf voor haar de enige man is die haar gelukkig maakt. "Ik heb ingezien dat hij de man is bij wie ik me echt gelukkig voel. Ik weet dat we nu voor altijd samen zullen zijn.'' Haar woordvoerder Jake Hampel bevestigt het nieuws en laat weten dat de twee sinds vrijdag weer een stelletje zijn.