Barbie uit 'Oh Oh Cherso' niet meer op sociale media te bespeuren KDL

09u27

Bron: Telegraaf 0 ANP Kippa Celebrities Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, trekt zich terug uit het openbare leven. De eerste stap die de blondine die we in het tv-programma 'Oh Oh Cherso' leerden kennen daarvoor heeft gezet, is dat ze al haar social media-accounts heeft verwijderd.

Samanta werd vorige week met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Waarom is nog niet duidelijk, maar de realityster was er volgens bronnen wel erg aan toe. Maandag verliet ze het ziekenhuis en checkte ze in in een andere zorginstelling. De familie van de realityster zwijgt in alle talen over wat er is gebeurd en hoe het nu met Samantha gaat, wat ervoor zorgt dat heel wat Nederlanders met vragen zitten. Wel is duidelijk dat Jordi Ossel, sinds twee weken de vriend van Barbie, van de familie niet in de buurt van Barbie mag komen. Bovendien heeft Barbie nu ook al haar social-media accounts verwijderd.