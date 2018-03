Barbie uit 'Oh Oh Cherso': "Ik heb borderline" KDL

07 maart 2018

10u19

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit 'Oh Oh Cherso' heeft aan Shownieuws laten weten dat ze druk bezig is om beter te worden en dat ze al acht weken geen drugs of alcohol gebruikt heeft.

Barbie, die opgenomen werd nadat ze midden januari een zelfmoordpoging ondernam, vertelde ook waarom ze de laatste tijd zo slecht in haar vel zat. "Ik heb borderline", klonk het. Barbie werd een tijdje in een afkickkliniek opgenomen, maar die heeft ze ondertussen verlaten. De realityster laat wel weten dat ze nog steeds in behandeling is.

Barbie kreeg de laatste tijd nog enkele opdoffers te verwerken. Haar ex-man nam hun twee kinderen tijdelijk mee naar Spanje, waar hij woont, om voor hen te zorgen en haar vriend Jordi liet haar weten dat hij de negatieve publiciteit niet meer aankon en daarom dumpte hij haar.