Barbie uit 'Oh Oh Cherso': "Ik ben alles kwijt" KDL

20 maart 2018

10u05

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Het gaat nog altijd niet goed met Samantha de Jong, die we kennen als Barbie uit de realityserie 'Oh Oh Cherso'. De Nederlandse liet dat zelf weten op haar Facebookpagina.

Barbie deelde een emotioneel betoog op Facebook. "Ik wil graag iedereen bedanken die me de afgelopen weken en maanden hebben gesteund", begint ze haar verhaal. "2018 is kut begonnen zoals iedereen weet. Een zelfmoordpoging, in een kliniek gezeten, kindjes kwijt, huis kwijt, alles kwijt. Iemand waarvan ik veel heb gehouden ben ik kwijt geraakt. Helaas was het niet andersom. Tot en met de dag van vandaag is het nog steeds ellende. Hoeveel kan een mens nog hebben?", vraagt de blondine zich af. Daarna bedankt ze ook enkele vriendin en haar ouders. "Ondanks dat ik jullie veel verdriet heb aangedaan, zijn jullie er altijd voor me geweest en eigenlijk verdiende ik het niet eens. Wat jullie voor me gedaan hebben zal ik nooit vergeten. Ik hou van jullie."

Barbie werd begin dit jaar met spoed opgenomen in een kliniek nadat ze een zelfmoordpoging had ondernomen. Nadien moest ze (tijdelijk) afscheid nemen van haar kinderen nadat hun vader Michael hen mee naar Spanje nam, waar hij woont.