Barbie uit 'Oh Oh Cherso' heeft ziekenhuis verlaten KDL

12u52

Bron: Telegraaf 0 anp Samantha 'Barbie' de Jong. Celebrities Barbie, de realityster uit 'Oh Oh Cherso', is maandag uit het ziekenhuis vertrokken. De Nederlandse blondine werd er vorige week met spoed opgenomen. Maar haar vertrek wil volgens haar omgeving niet zeggen dat het beter met haar gaat.

Samanta De Jong, zoals Barbie echt heet, werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat een ambulance haar er met gierende sirenes naartoe had gebracht. Het klonk toen dat de realityster er zeer ernstig aan toe was, maar wat er net aan de hand was, werd nooit duidelijk. Vrijdagavond bleek dat Barbie buiten levensgevaar en bij bewustzijn was. Maandag zou ze dan weer vanuit het ziekenhuis naar een andere zorginstelling gebracht zijn.

Ravage

Barbie vertelde onlangs zelf nog dat het niet goed met haar ging. "Ik zit momenteel in de bijstand en probeer met de hulp van de Sociale Dienst mijn leven op orde te krijgen. Mijn leven is een ravage. Alsof er een tsunami overheen geweest is. Ik ben het overzicht volledig kwijt", klonk het toen. Ze voelde zich misbruikt door RTL en productiemaatschappij Warner Bros na haar doorbraak door 'Oh Oh Cherso' en de realityreeksen die nadien volgden. "Zij hebben mijn leven laten ontsporen. Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een 'hysterische Barbie', dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een 'vrolijke Barbie' wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten kappen."

2BE We leerden Barbie (tweede van links) kennen in de realityreeks 'Oh Oh Cherso'.

2BE We leerden Barbie kennen in de realityreeks 'Oh Oh Cherso'.