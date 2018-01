Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ reageert: "Met juiste hulp word ik weer de oude" TDS

24 januari 2018

23u22

Bron: BUZZE 1 Celebrities Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ , gelooft dat ze met de juiste hulp weer de oude wordt. "Naar omstandigheden gaat het redelijk wat beter met mij. Ik laat iedereen weten dat ik nu de juiste hulp heb. Ik word goed verzorgd'', zegt ze in een telefoongesprek met Shownieuws.

Barbie verblijft momenteel in een gespecialiseerde kliniek nadat ze op vrijdag 12 januari thuis bewusteloos was geraakt en met gillende sirenes werd afgevoerd naar het ziekenhuis. "Het plan nu is dat ik heel erg tot rust ga komen'', zegt de Haagse blondine. "Dat kom ik nu ook wel. En het verdere plan is dat ik gewoon weer de oude word."

Samantha zegt veel steun te hebben aan haar vriend Jordy, familie en fans. Haar kinderen komen haar regelmatig opzoeken. "Dat doet me hartstikke goed. Ze steunen mij en dat is echt het allerbelangrijkste." Ook wil ze haar fans bedanken: "Ik heb veel lieve fans die mij bloemen en kaartjes sturen. Daar wil ik ze ook heel erg voor bedanken, want het doet me echt heel erg goed".

De voormalig realityster gaat in het telefoongesprek niet in op het overmatig drugsgebruik waardoor ze volgens een verklaring van haar familie en manager bewusteloos zou zijn geraakt. Wel zegt ze: "In acht jaar tijd heb ik gewoon heel veel meegemaakt. Qua aandacht, media en noem maar op. Het is me gewoon allemaal even te veel geworden en het was in een keer helemaal klaar. Het was gewoon op. Ik kon niet meer. Het is niet leuk hoe het is afgelopen natuurlijk."