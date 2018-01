Barack Obama feliciteert zijn vrouw Michelle met ontroerende foto: "Je bent niet alleen mijn vrouw, je bent mijn allerbeste vriend" MVO

07u45 6 instagram Barack en Michelle Obama. Celebrities Voormalig First Lady Michelle Obama vierde haar 54e verjaardag en dat liet haar man Barack niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij postte een foto op Instagram, met zeer persoonlijke tekst erbij.

"Je bent niet alleen mijn vrouw en de moeder van mijn kinderen; je bent mijn allerbeste vriend. Ik houd van jouw kracht, je elegantie en je doorzettingsvermogen. En elke dag houd ik opnieuw meer van je. Gefeliciteerd!"

Obama's post kreeg direct duizenden 'likes' en ook Michelle zelf reageerde: "Dank je wel voor de prachtige bloemen die vanmorgen in mijn kantoor stonden. Jij bent mijn beste vriend, mijn grootste fan en dankzij jouw lieve briefjes en bloemen voel ik me nooit oud! En alle mensen die mij vanuit het hele land hebben gefeliciteerd en bloemen en kaartjes hebben gestuurd: ontzettend bedankt!! Jullie hebben geen idee hoe geweldig wij het beide vinden om van jullie te horen. Ouder worden is misschien niet altijd even leuk, maar dat vergeet je direct als je zulke leuke, warme berichten krijgt. Wij voelen ons enorm bevoorrecht."

