Barack Obama deelt zijn favoriete boeken, films en liedjes van 2018: "Het boek van mijn vrouw is uiteraard mijn favoriet"

28 december 2018

17u14

Niet alleen deze krant, maar ook voormalig Amerikaans president Barack Obama maakt graag een overzicht van de hoogtepunten uit 2018. Hij deelde zijn favoriete boeken, films en liedjes van het jaar op Facebook.

Uiteraard noemt hij het boek ‘Becoming’, geschreven door zijn vrouw, Michele Obama, als zijn favoriet. Maar er zitten ook enkele verrassende keuzes bij. Zo verklaart Obama fan te zijn van het nummer ‘Apes••t’, dat ingezongen werd door The Carters, aka Beyoncé en haar man Jay Z. Bovendien ging ook Barack dit jaar naar de Marvel-film ‘Black Panther’ kijken. We komen tevens te weten welke kortfilm dit jaar zijn Oscarfavoriet is, want ook de zwart-wit-prent ‘Roma’ staat op zijn lijstje.

“Zo’n lijst maken is één van mijn favoriete tradities”, schrijft hij op Facebook. “Het geeft je de tijd om even stil te staan bij de mooiste kunstwerkjes van het jaar. Het geeft me ook de kans om de focus te leggen op vele getalenteerde auteurs en artiesten, van wie sommigen al huishoudnamen zijn, maar anderen nog helemaal niet. Hopelijk genieten jullie evenveel van deze boeken, films en muziek als ik."