Bange momenten voor Pink: privéjet met manager en crew maakt noodlanding en vliegt in lichterlaaie TDS

06 augustus 2019

15u52

Bron: ANP 20 Celebrities Pink heeft in de nacht van maandag op dinsdag haar hart vastgehouden. Er ging namelijk iets mis tijdens de landing van een privévliegtuig met daarin haar crew. Toen het vliegtuig op de Deense luchthaven Aarhus in Tirstrup wilde landen, brak er brand uit in het toestel.

Gelukkig konden de passagiers en bemanningsleden veilig wegkomen en raakte er niemand gewond. Het Duitse vliegtuig kwam uit de Noorse hoofdstad Oslo. Aan boord zaten vier Amerikanen, twee Australiërs, een Brit, twee piloten uit Oostenrijk en Duitsland en een Duitse stewardess, meldt Bild.

De zangeres, die op wereldtournee is met haar Beautiful Trauma-tour en net een concert in Oslo heeft gehad, was zelf niet aan boord. Haar manager een een aantal naaste medewerkers wel.