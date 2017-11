Baby uit 'Dirty Dancing' onherkenbaar: "Neuscorrectie was grootste fout uit mijn leven" MVO

15u41 1 Celebrities Jennifer Grey (57) zal levenslang beter bekend staan onder de naam 'Baby'. Als jongedame verwierf ze onsterfelijkheid dankzij de film 'Dirty Dancing', in de armen van tieneridool Patrick Swayze, die intussen al is overleden. Vandaag kijkt Jennifer met verlangen terug op haar jeugdjaren: "Ik had nooit zo onzeker moeten zijn."

REUTERS Dirty Dancing: Patrick Swayze en Jennifer Grey

Nobody puts baby in the corner. Patrick Swayze zei het voor het eerst in de jaren '80, en vandaag de dag is het nog steeds een feit. Of beter gezegd, een cultfenomeen. Hoe men ook zijn best deed om dansklassieker 'Dirty Dancing' in een nieuw kleedje te steken, de remake van 2017 kon in de verste verten nog niet opboksen tegen het origineel.

Neuscorrectie

Als Swayze de man was waar elk meisje van droomde, was Jennifer Grey het meisje dat elk meisje wilde zijn. Een hoofd vol krullen, een ster op de dansvloer, en een zwoele stem: Jennifer had het allemaal. Nu heeft ze dat naar eigen zeggen zelf verpest. In 1989 onderging ze een neuscorrectie, en sindsdien was niets meer hetzelfde. "Ik ging de operatiekamer binnen als beroemdheid, maar ik kwam er weer uit als onbekende." De operatie mislukte, en zelfs familie en vrienden hadden er moeite mee om Jennifer te herkennen.

"Het was de grootste fout die ik in mijn leven gemaakt heb. Ooit was ik beroemd, nu zit mijn carrière in het slop omdat niemand nog weet wie ik ben." Na de neuscorrectie kreeg Grey namelijk geen rollen meer aangeboden. Het was niet moeilijk om het verband te leggen. "Ik heb er spijt van. Was ik niet zo onzeker geweest..."

Blijven dansen

Het dirty dansen is Jennifer echter nooit verleerd. In 2010 deed ze mee aan de Amerikaanse editie van 'Tegen De Sterren Op', ofwel 'Dacing With The Stars'. Ze won met vlag en wimpel, en op dat moment was er geen mens die Baby niet meteen herkende.

Photo News Zo ziet Jennifer Grey er nu uit

REUTERS Jennifer Grey wint Dacing With the Stars.

REUTERS Jennifer als Baby in 'Dirty Dancing'